Добор данных по перечню компаний

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Закрыт3 заявки3821 просмотр

Для 1 сайта собрали компании из разных источников, необходимо, опираясь на исходные данные, добрать недостающую информацию.

Нужно заполнить поля: корректное название организации, ИНН, Логотип, Регион, Город, Описание, Короткое описание, Слоган, Адрес, Телефон, Почта.

Исполнителям будет дано по 500 компаний. За 1 компанию платим по тарифу, описанному в ТЗ. С исполнителем создаём заказ на 2000 и далее доплачиваем с помощью опций.

Пример одной заполненной строки, реестр будет выглядеть так: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HRCNGQJRkfCkkUg38k6rT2VEOXZgJ388-1NYjiX0BsU/edit#gid=0

Подробное ТЗ по заполнению таблицы: https://docs.google.com/document/d/1ijV5ICgaNmVz4pxzgcU4X92lTVuzi0oSXyM7Pp3JOuc/edit#

4 года назад
akhmetshin
Ильдар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Виктор
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
4 года назад
Игорь
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 отзывов
4 года назад
Ирина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад

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