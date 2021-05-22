Добор данных по перечню компаний

Для 1 сайта собрали компании из разных источников, необходимо, опираясь на исходные данные, добрать недостающую информацию.

Нужно заполнить поля: корректное название организации, ИНН, Логотип, Регион, Город, Описание, Короткое описание, Слоган, Адрес, Телефон, Почта.

Исполнителям будет дано по 500 компаний. За 1 компанию платим по тарифу, описанному в ТЗ. С исполнителем создаём заказ на 2000 и далее доплачиваем с помощью опций.

Пример одной заполненной строки, реестр будет выглядеть так: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HRCNGQJRkfCkkUg38k6rT2VEOXZgJ388-1NYjiX0BsU/edit#gid=0

Подробное ТЗ по заполнению таблицы: https://docs.google.com/document/d/1ijV5ICgaNmVz4pxzgcU4X92lTVuzi0oSXyM7Pp3JOuc/edit#