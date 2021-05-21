Нужна максимально простая программа на JavaFX, по заполнению сметы на ремонт автомобиля, и нужно сделать так, что бы данные подтягивались из базы данных MySQL её тоже надо сделать
Лабораторная работа по Базам данных триггеры
До 27.05 нужно помочь выполнить лабораторную работу по триггерам
есть готовая er диаграмма её код, её заполнение и несколько запросов в ней. Нужно написать 5 заданий точное задание что надо выполнить находиться в файле Задание 22 вар.
Это общее представление задания
Нужно написать 1. Для разработанной базы данных создайте триггер, контролирующий
указанное в задании 0 вашего варианта условие.
2. Для разработанной базы данных напишите функцию, вычисляющую
указанную в задании 1 вашего варианта информацию.
3. Для разработанной базы данных напишите агрегатную функцию,
вычисляющую указанную в задании 2 вашего варианта информацию.
4. Для разработанной базы данных создайте представление и триггер,
реализующие указанное в задании 3 вашего варианта условие.
5. Решите указанную в пункте 4 вашего варианта задачу.
ER диаграмма а так же код и её заполнение в файлах er(9) и ОТЧЁТ.
Остальные файлы если надо будет дошлю.
Заявки фрилансеров
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