Лабораторная работа по Базам данных триггеры

До 27.05 нужно помочь выполнить лабораторную работу по триггерам

есть готовая er диаграмма её код, её заполнение и несколько запросов в ней. Нужно написать 5 заданий точное задание что надо выполнить находиться в файле Задание 22 вар.

Это общее представление задания

Нужно написать 1. Для разработанной базы данных создайте триггер, контролирующий

указанное в задании 0 вашего варианта условие.

2. Для разработанной базы данных напишите функцию, вычисляющую

указанную в задании 1 вашего варианта информацию.

3. Для разработанной базы данных напишите агрегатную функцию,

вычисляющую указанную в задании 2 вашего варианта информацию.

4. Для разработанной базы данных создайте представление и триггер,

реализующие указанное в задании 3 вашего варианта условие.

5. Решите указанную в пункте 4 вашего варианта задачу.

ER диаграмма а так же код и её заполнение в файлах er(9) и ОТЧЁТ.

Остальные файлы если надо будет дошлю.