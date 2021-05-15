Создание базы данных интернет магазина Cosmos db в Azure, репликация её в 3 региона. Приложение принимает http запросы на просмотр\изменение данных

приложение должно принимать HTTP запросы на просмотр и изменение данных

POST /cart/{userId}

GET /cart/{userId}

формат сообщений - JSON. Внутри пост метода передается информация о продукте и пометка что с ним сделать - добавить в корзину или удалить (и сколько штук)

в ответе гет метода возвращается содержимое корзины для указанного пользователя

сами данные при этом хранятся не в приложении, а в космосе