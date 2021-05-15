Нужна помощь в подключении бд к проекту и создании регистрации пользователя.
Подключить MySQL к amoCRM через API и Auth2.0
У нас на TimeWeb есть БД MySQL, нужно передавать из нее данные в amoCRM в одностороннем порядке. Нужно сделать авторизацию в amoCRM через oAuth2.0 и через API передавать данные (порядка 10 переменных).
MySQL New Row -> amoCRM Create company.
MySQL Update Row -> amoCRM Update company
Доступы и туда и туда дадим.
1. Когда вы готовы начать?
2. Сколько нужно времени?
3. Сколько стоит?
4. У вас есть опыт работы с API amoCRM (если нет - ничего страшного, там ничего сложного).
5. Ваш контакт в телеграм или скайп (лучше тг)
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