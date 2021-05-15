Подключить MySQL к amoCRM через API и Auth2.0

У нас на TimeWeb есть БД MySQL, нужно передавать из нее данные в amoCRM в одностороннем порядке. Нужно сделать авторизацию в amoCRM через oAuth2.0 и через API передавать данные (порядка 10 переменных).

MySQL New Row -> amoCRM Create company.

MySQL Update Row -> amoCRM Update company

Доступы и туда и туда дадим.

1. Когда вы готовы начать?

2. Сколько нужно времени?

3. Сколько стоит?

4. У вас есть опыт работы с API amoCRM (если нет - ничего страшного, там ничего сложного).

5. Ваш контакт в телеграм или скайп (лучше тг)