Подключить MySQL к amoCRM через API и Auth2.0

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Закрыт2 заявки3194 просмотра

У нас на TimeWeb есть БД MySQL, нужно передавать из нее данные в amoCRM в одностороннем порядке. Нужно сделать авторизацию в amoCRM через oAuth2.0 и через API передавать данные (порядка 10 переменных).

MySQL New Row -> amoCRM Create company.

MySQL Update Row -> amoCRM Update company

Доступы и туда и туда дадим.

1. Когда вы готовы начать?

2. Сколько нужно времени?

3. Сколько стоит?

4. У вас есть опыт работы с API amoCRM (если нет - ничего страшного, там ничего сложного).

5. Ваш контакт в телеграм или скайп (лучше тг)

AmoCRMMySQL
4 года назад
andrey2610
Андрей 
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Михаил
 
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