Есть старенькая программка softlogic plc под Windows XP управления установкой по производству бетона. Delphi+Firebird. Исходников нет. Желания модернизироваться у заказчика нет. Весь процесс выпуска бетона фиксируется в БД. Нужен отчет, предположительно IBExpert/Report Manager,для вывода печатной ...
PHP программист (удаленно)
Сеть стриптиз-клубов ищет на постоянную работу PHP программиста (удаленно)
ЗП 1200 -1400 USD (точно определим по результатам собеседования)
Технические требования:
- PHP, в том числе хорошие навыки в ООП (используется самописная CRM-система, основная часть написана с применением ООП)
- Хорошие навыки верстки HTML + CSS, макеты присылаются в .psd-формате
- JavaScript + хорошее знание библиотеки JQuery + желательно знание Vue.js
- Хорошие знания SQL, БД MySQL - много выгрузок, обращения к БД из CRM
- Опыт работы с MVC, хорошо если есть опыт с фреймворком Laravel
- Желательно опыт работы с HOST CMS или XSLT-разметкой
Важные личные требования:
- Аккуратность, внимательность, честность, доброжелательность
График работы:
11:00 - 20:00 (Москва, Киев)
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