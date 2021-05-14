PHP программист (удаленно)

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Закрыт15 заявок6109 просмотров

Сеть стриптиз-клубов ищет на постоянную работу  PHP программиста (удаленно)

ЗП   1200 -1400 USD (точно определим по результатам собеседования)

Технические требования:

- PHP, в том числе хорошие навыки в ООП (используется самописная CRM-система, основная часть написана с применением ООП)

- Хорошие навыки верстки HTML + CSS, макеты присылаются в .psd-формате

- JavaScript + хорошее знание библиотеки JQuery + желательно знание Vue.js

- Хорошие знания SQL, БД MySQL - много выгрузок, обращения к БД из CRM

- Опыт работы с MVC, хорошо если есть опыт с фреймворком Laravel

- Желательно опыт работы с HOST CMS или XSLT-разметкой

Важные личные требования:

- Аккуратность, внимательность, честность, доброжелательность

График работы:

11:00 - 20:00 (Москва, Киев)

CSSHTMLJavaScriptjQueryLaravelMySQLPHPSQLVue.js
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