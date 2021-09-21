Web-Developer

Большой опыт разработки (Более 10 лет).

Стек знаний и опыта работы с:

PHP 7.3+/Composer

MySQL

HTML/CSS/SCSS

JavaScript/NPM

Sphinx (поисковый движок)

Memcache

Redis (нереляционная БД)

Опыт работы с фреймворками:

PHP: Laravel 8+, Zend/Laminas

SCSS: Bootstrap, Foundation

JS: jQuery, VueJS 3+, NodeJS

Опыт работы с сервисами:

Dadata (подсказки для адресов, автозаполнение, автоисправление)

SMSc (отправка СМС)

Amazon AWS/Яндекс Фотки (облачное хранение данных)

Bitrix 1C (выгрузка номенклатуры, обмен заказами)

Опыт работы QA:

PHPUnit

Selenium

JMeter

SikuliX

Опытный пользователь Linux. Опыт работы с GIT. Опыт работы с Nginx.

По возможности стараюсь браться за сложные и интересные проекты, с долговременным сотрудничеством и почасовой оплатой (либо фикс, но с полным ТЗ).