Большой опыт разработки (Более 10 лет).
Стек знаний и опыта работы с:
PHP 7.3+/Composer
MySQL
HTML/CSS/SCSS
JavaScript/NPM
Sphinx (поисковый движок)
Memcache
Redis (нереляционная БД)
Опыт работы с фреймворками:
PHP: Laravel 8+, Zend/Laminas
SCSS: Bootstrap, Foundation
JS: jQuery, VueJS 3+, NodeJS
Опыт работы с сервисами:
Dadata (подсказки для адресов, автозаполнение, автоисправление)
SMSc (отправка СМС)
Amazon AWS/Яндекс Фотки (облачное хранение данных)
Bitrix 1C (выгрузка номенклатуры, обмен заказами)
Опыт работы QA:
PHPUnit
Selenium
JMeter
SikuliX
Опытный пользователь Linux. Опыт работы с GIT. Опыт работы с Nginx.
По возможности стараюсь браться за сложные и интересные проекты, с долговременным сотрудничеством и почасовой оплатой (либо фикс, но с полным ТЗ).
Портфолио
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