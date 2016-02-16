Сеть стриптиз-клубов ищет на постоянную работу PHP программиста (удаленно) ЗП 1200 -1400 USD (точно определим по результатам собеседования) [u]Технические требования:[/u] - PHP, в том числе хорошие навыки в ООП (используется самописная CRM-система, основная часть написана с применением ООП) - ...
- Базы данных15 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! У меня есть проект [url=https://piffpaff.me/]https://piffpaff.me[/url]- он на стадии запуска. Написан на Laravel Программист который его делал ушел на постоянную работу и не может его завершить и в дальнейшем дорабатывать. Код нашего проекта можно посмотреть на гит в приватном ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте Дмитрий! Есть два вопроса - предложения. 1) Такая работа на постоянке интересна [url=https://odintsovo.hh.ru/vacancy/43418447%C2%A0]https://odintsovo.hh.ru/vacancy/43418447 [/url] ? 2) У меня есть проект [url=https://piffpaff.me/]https://piffpaff.me/[/url] - он на стадии запуска. Написан на Laravel Программист который его делал ушел на постоянную работу и не мохет ...Закрыт3 года назад
Здравствуйте Александр! Такая работа на постоянке интересна [url=https://odintsovo.hh.ru/vacancy/43418447%C2%A0]https://odintsovo.hh.ru/vacancy/43418447 [/url] ?Закрыт3 года назад
Здравствуйте Ефим! Такая работа на постоянке интересна https://odintsovo.hh.ru/vacancy/43418447 ?Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Здравствуйте Андрей! У меня есть проект [url=https://piffpaff.me/]https://piffpaff.me/[/url] - он на стадии запуска. Написан на Laravel Программист который его делал ушел на постоянную работу и не мохет его завершить и в дальнейшем дорабатывать. Код нашего проекта можно посмотреть на гит ...Закрыт3 года назад
Здравствуйте Игорь! У меня есть проект [url=https://piffpaff.me/]https://piffpaff.me/[/url] - он на стадии запуска. Написан на Laravel Программист который его делал ушел на постоянную работу и не мохет его завершить и в дальнейшем дорабатывать. Код нашего проекта можно посмотреть на гит ...Закрыт3 года назад
Здравствуйте Сергей! У меня есть проект [url=https://piffpaff.me/]https://piffpaff.me/[/url] - он на стадии запуска. Написан на Laravel Программист который его делал ушел на постоянную работу и не мохет его завершить и в дальнейшем дорабатывать. Код нашего проекта можно посмотреть на гит ...Закрыт3 года назад
Здравствуйте Юрий! У меня есть проект https://piffpaff.me/ - он на стадии запуска. Написан на Laravel Программист который его делал ушел на постоянную работу и не мохет его завершить и в дальнейшем дорабатывать. Код нашего проекта можно посмотреть на гит в приватном ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать дизайн двух страниц нового сайта сети ресторанов - Главной страницы и второй страницы (любой другой - например например страницы отдельного ресторана сети)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
На данный момент есть негативная информация в Итальянской и Швейцарской онлайн прессе об одной персоне. У меня есть опровержение этой информации - выбранному исполнителю предоставлю. Нужно - по емейл контактировать с этими информационными агентствами и просить снять эту недостоверную информацию, которая ...Юридические услуги10 заявокЗакрыт8 лет назад