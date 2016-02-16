besupr

Влад Безупров besupr

 
49 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • PHP программист (удаленно)

    Сеть стриптиз-клубов ищет на постоянную работу  PHP программиста (удаленно) ЗП   1200 -1400 USD (точно определим по результатам собеседования) [u]Технические требования:[/u] - PHP, в том числе хорошие навыки в ООП (используется самописная CRM-система, основная часть написана с применением ООП) - ...

    PHPJavascriptLaravelMySQLHTMLCSSjQueryVue.jsSQL
    Базы данных15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Программист для проекта PHP (Laravel)

    Здравствуйте! У меня есть проект [url=https://piffpaff.me/]https://piffpaff.me[/url]- он на стадии запуска. Написан на Laravel Программист который его делал ушел на постоянную работу и не может его завершить и в дальнейшем дорабатывать. Код нашего проекта можно посмотреть на гит в приватном ...

    PHPLaravel
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Программист для проекта PHP (Laravel)

    Здравствуйте Дмитрий! Есть два вопроса - предложения. 1) Такая работа на постоянке интересна [url=https://odintsovo.hh.ru/vacancy/43418447%C2%A0]https://odintsovo.hh.ru/vacancy/43418447 [/url] ? 2) У меня есть проект [url=https://piffpaff.me/]https://piffpaff.me/[/url] - он на стадии запуска. Написан на Laravel Программист который его делал ушел на постоянную работу и не мохет ...

    PHPLaravel
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Программист для проекта PHP (Laravel)

    Здравствуйте Андрей! У меня есть проект [url=https://piffpaff.me/]https://piffpaff.me/[/url] - он на стадии запуска. Написан на Laravel Программист который его делал ушел на постоянную работу и не мохет его завершить и в дальнейшем дорабатывать. Код нашего проекта можно посмотреть на гит ...

    PHPLaravel
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Программист для проекта PHP (Laravel)

    Здравствуйте Игорь! У меня есть проект [url=https://piffpaff.me/]https://piffpaff.me/[/url] - он на стадии запуска. Написан на Laravel Программист который его делал ушел на постоянную работу и не мохет его завершить и в дальнейшем дорабатывать. Код нашего проекта можно посмотреть на гит ...

    PHPLaravel
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Программист для проекта PHP (Laravel)

    Здравствуйте Сергей! У меня есть проект [url=https://piffpaff.me/]https://piffpaff.me/[/url] - он на стадии запуска. Написан на Laravel Программист который его делал ушел на постоянную работу и не мохет его завершить и в дальнейшем дорабатывать. Код нашего проекта можно посмотреть на гит ...

    PHPLaravel
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать проект и вести его в дальнейшем

    Здравствуйте Юрий! У меня есть проект https://piffpaff.me/ - он на стадии запуска. Написан на Laravel Программист который его делал ушел на постоянную работу и не мохет его завершить и в дальнейшем дорабатывать. Код нашего проекта можно посмотреть на гит в приватном ...

    Laravel
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Оспорить негатив в информ. агентствах Европы

    На данный момент есть негативная информация в Итальянской и Швейцарской онлайн прессе об одной персоне.  У меня есть опровержение этой информации - выбранному исполнителю предоставлю. Нужно - по емейл  контактировать с этими информационными агентствами и просить снять эту недостоверную информацию, которая ...

    Юридические услуги10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Сделать дизайн для Интернет сайта сети ресторанов
Хороший заказчик, правильные и понятные требования. Рекомендую!
Исполнитель выполнил работу в срок и четко по заданным параметрам. Все вопросы решались легко и быстро. Рекомендую Сергея всем и сам дальше по потребности буду пользоваться его услугами.
Ответный отзыв