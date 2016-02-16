Здравствуйте! У меня есть проект [url=https://piffpaff.me/]https://piffpaff.me[/url]- он на стадии запуска. Написан на Laravel Программист который его делал ушел на постоянную работу и не может его завершить и в дальнейшем дорабатывать. Код нашего проекта можно посмотреть на гит в приватном ...