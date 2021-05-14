Здравствуйте Ефим! Такая работа на постоянке интересна https://odintsovo.hh.ru/vacancy/43418447 ?
Клубы Бурлеск программист PHP
Здравствуйте Александр!
Такая работа на постоянке интересна https://odintsovo.hh.ru/vacancy/43418447 ?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Разнообразные задачи по сайту.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется допилить существующее React приложение: вызвать AWS API из React приложения в существующем проекте. Задание разовое ( но будут еще) Желающим скину проект, вы посмотрите, оцените, договоримся об оплате. Делов там для тех кто ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Есть проект по продвижению онлайн-курса по психологии. Необходимо сделать: 2. Сделать 1 чат-бот с 2мя посадочными страницами и 1им сообщением.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $250
Требуется сделать сайт на wordpress по ТЗ Подробное ТЗ прилагаю Важный момент, сайт будет с поддоменами 3го уровня, без создания реальных доменов 3го уровня. Более подробно объясню в ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
- $260
Общее описание Нужно доработать существующий сайт, убрать лишние страницы, и доработка карточки товара. Добавление полей. Полное описание задачи направлю в переписке. Так же нужно реализовать функционал парсинга. Так же описание направлю в переписке.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад