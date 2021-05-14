Доработка админки и реализация функционала парсинга Bitrix

$260
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки425 просмотров

Общее описание Нужно доработать существующий сайт, убрать лишние страницы, и доработка карточки товара. Добавление полей.  Полное описание задачи направлю в переписке. 

Так же нужно реализовать функционал парсинга. Так же описание направлю в переписке. 

4 года назад
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