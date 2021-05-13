Курсовая работа по программированию на JavaScript или Python

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо установить Abstract Retrieval API в электронную библиотеку, который будет отображать аннотации.Аннотации Scopus для выбранных документов, включая ссылки на различные ресурсы, связанные с аннотацией(профили авторов и организаций). Срочно.

JavaScriptPython
4 года назад
guest_16209809752371
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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