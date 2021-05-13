Отфильтровать объекты по исходному объекту

Добрый день! Имеется следующая задача.

Есть форма поиска клиентов с полями, из введенных значений которой формируется объект. На следующем этапе из базы вытягиваются объекты (клиенты). По нашему сформированному объекту нужно найти максимальное совпадение объектов из базы и оставить максимально подходящий. То есть, нужно оставить объекты с полями и значениями такими же, который имеет наш исходный объект. Более наглядно смогу показать кодом или голосом в лс.