Отфильтровать объекты по исходному объекту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок388 просмотров

Добрый день! Имеется следующая задача.

Есть форма поиска клиентов с полями, из введенных значений которой формируется объект. На следующем этапе из базы вытягиваются объекты (клиенты). По нашему сформированному объекту нужно найти максимальное совпадение объектов из базы и оставить максимально подходящий. То есть, нужно оставить объекты с полями и значениями такими же, который имеет наш исходный объект. Более наглядно смогу показать кодом или голосом в лс.

4 года назад
fenq
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров