Ищем Python-разработчика

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка1056 просмотров

Нужно доработать 4 парсера написанные на Python и Selenium, внедрив в них многопоточность, перебор проксей и антикапчу.

PythonSelenium
4 года назад
prometheus12
Голубев 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Константин
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад