Написать техническое задание для разработки сайта.

$101
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка1035 просмотров

Нужен человек, который неоднократно писал технические задание/technical task для сайта.

Техническое задание придётся писать для уже почти готового проекта, который нужно переписать на PHP Symfony 5+. Соответственно, это облегчит вам работу как я считаю. Особенно если у вас есть навыки в программировании. Сайт: http://pocketgames.ml/

Прочие материалы/данные пришлю уже тогда, когда спишемся.

Придётся часто общаться и списываться, так как некоторые моменты поменялись и нужно будет уточнять по поводу некоторого функционала.

Если вам удобнее общаться при помощи аудиосообщений, мой телеграм: указан в профиле.

Работаю только через фриланс.

Примечание: Тех. задание будет изначально применено для создания дизайна и вёрстки, а уже потом передано "backend" для написания так сказать логики. Поэтому ТЗ нужно прописывать максимально детально, дабы не возникло недопониманий и ошибок.

PHPSymfony
4 года назад
Mister_Nobody
Виталий 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

DmitriyStrebkov
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$75
4 дня
Escrow
Изначально человек предлагал выполнить работу за 50$, но я всё-таки настоял на цене повыше. Как на цену в 50$, техническое задание выполнено хорошо. Я бы оценил на 3+ из 5 баллов. В принципе, исполнителя могу рекомендовать. Сроки соблюдает, коммуникация хорошая. Работали (общались) через телеграм, так как там удобнее и приходят оповещения о новом уведомлении.
Хороший заказчик, отвечает быстро, объясняет максимально подробно.

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DmitriyStrebkov
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад