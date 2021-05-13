Создание генерации листингов для магазина чехлов на Shopify

Приветствую, постараюсь быть максимально простым в объяснении сути задачи.

Есть интернет магазин чехлов на Shopify.

Много разных моделей телефонов, но принты для них одниаковые (к примеру - дизайн "облака" доступен и для iPhone 11, для Samsung S21 и для остальных телефонов).

Модели разбиты на Категории(бренд) и подкатегории(модель)

Есть отсканированные и отредактированные чехлы телефонов(прикрепил картинку).

Отсканированные картинки чехлов имеют прозрачный фон внутри.

Картинку с загруженным дизайном нужно будет отцентрировать и поместить на задний план.

(Опишу как это примерно понимаю я)

К каждой подкатегории прикреплена своя "болванка" отсканированного чехла(к подкатегории iPhone 11 скан соответствующего чехла и т.д)

На входе:

1) Выбираю стандартизированное изображение нужного мне дизайна

2) Ввожу название дизайна

На выходе:

Готовые листинги в соответствующих подкатегориях с указаным названием

iPhone 11 - *Название*

iPhone X - *Название*

Samsung S21 - *Название*