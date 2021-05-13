Здравствуйте. Пишите у кого есть опыт работы с данным фреймворком и кто сможем помочь.
Создание генерации листингов для магазина чехлов на Shopify
Приветствую, постараюсь быть максимально простым в объяснении сути задачи.
Есть интернет магазин чехлов на Shopify.
Много разных моделей телефонов, но принты для них одниаковые (к примеру - дизайн "облака" доступен и для iPhone 11, для Samsung S21 и для остальных телефонов).
Модели разбиты на Категории(бренд) и подкатегории(модель)
Есть отсканированные и отредактированные чехлы телефонов(прикрепил картинку).
Отсканированные картинки чехлов имеют прозрачный фон внутри.
Картинку с загруженным дизайном нужно будет отцентрировать и поместить на задний план.
(Опишу как это примерно понимаю я)
К каждой подкатегории прикреплена своя "болванка" отсканированного чехла(к подкатегории iPhone 11 скан соответствующего чехла и т.д)
На входе:
1) Выбираю стандартизированное изображение нужного мне дизайна
2) Ввожу название дизайна
На выходе:
Готовые листинги в соответствующих подкатегориях с указаным названием
iPhone 11 - *Название*
iPhone X - *Название*
Samsung S21 - *Название*
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