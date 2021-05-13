Подключить API приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка423 просмотра

Необходимо получать цены от приложения https://app.dodoex.io/ по API

Документация https://dodoex.github.io/docs/docs/tradeApi

Мы отправляем данные:

1. контракт монеты 1

2. контракт монеты 2

3. сумму в монете 1 (без decimals)

4. слипедж

Нам нужно узнать кол-во монет без decimals которые мы получим

на входе урл ?contract1=0x1234&contract2=0x4321&amount=1000&slippage=1

на выходе можно просто сумму

Предпочтения- php,nodejs

Node.jsPHP
4 года назад
content999
Василий 
52 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

karlossan
43 года
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$50
1 день
Escrow
Быстрая связь, быстрая работа! Рекомендую к сотрудничество
Все прошло более чем гладко. Взаимодействием очень доволен. Спасибо

Заявки фрилансеров

karlossan
43 года
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад