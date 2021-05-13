Здравствуйте. Пишите у кого есть опыт работы с данным фреймворком и кто сможем помочь.
Подключить API приложения
Необходимо получать цены от приложения https://app.dodoex.io/ по API
Документация https://dodoex.github.io/docs/docs/tradeApi
Мы отправляем данные:
1. контракт монеты 1
2. контракт монеты 2
3. сумму в монете 1 (без decimals)
4. слипедж
Нам нужно узнать кол-во монет без decimals которые мы получим
на входе урл ?contract1=0x1234&contract2=0x4321&amount=1000&slippage=1
на выходе можно просто сумму
Предпочтения- php,nodejs
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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