Написать техническое задание для сайта.

Нужен человек, который неоднократно писал технические задание/technical task для сайта.

Техническое задание придётся писать для уже почти готового проекта, который нужно переписать на PHP Symfony 5+. Соответственно, это облегчит вам работу как я считаю. Особенно если у вас есть навыки в программировании. Сайт: http://pocketgames.ml/

Прочие материалы/данные пришлю уже тогда, когда спишемся.

Придётся часто общаться и списываться, так как некоторые моменты поменялись и нужно будет уточнять по поводу некоторого функционала.

Если вам удобнее общаться при помощи аудиосообщений, мой телеграм: указан в профиле.

Работаю только через фриланс.

Примечание: ТЗ будет изначально применено для создания дизайна и вёрстки, а уже потом передано "backend" для написания так сказать логики. Поэтому ТЗ нужно прописывать максимально детально, дабы не возникло недопониманий и ошибок.