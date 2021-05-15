...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$75
9 баллов
4 года назад
PHPSymfony
Изначально человек предлагал выполнить работу за 50$, но я всё-таки настоял на цене повыше. Как на цену в 50$, техническое задание выполнено хорошо. Я бы оценил на 3+ из 5 баллов. В принципе, исполнителя могу рекомендовать. Сроки соблюдает, коммуникация хорошая. Работали (общались) через телеграм, так как там удобнее и приходят оповещения о новом уведомлении.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, отвечает быстро, объясняет максимально подробно.