Изначально человек предлагал выполнить работу за 50$, но я всё-таки настоял на цене повыше. Как на цену в 50$, техническое задание выполнено хорошо. Я бы оценил на 3+ из 5 баллов. В принципе, исполнителя могу рекомендовать. Сроки соблюдает, коммуникация хорошая. Работали (общались) через телеграм, так как там удобнее и приходят оповещения о новом уведомлении.