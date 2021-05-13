Задача: Сверстать и установить на тестовый поддомен (можно на своём, можно создать на нашем хостинге) новую версию сайта https://altadiler.ru/ После завершения работ, тестирования и принятия заказчиком сайта - перенести новый дизайн на основной ...
Переделать сайт в интернет-магазин на Битриксе
На основе текущего сайта необходимо создать интернет-магазин. Сайт на битриксе, лицензия "Бизнес".
Из особенностей проекта:
- цены привязаны к городу (4 на данный момент, будут расширяться)
- телефоны и адреса привязаны к городу
- некоторые товары это комплекты
- уже имеется выгрузка из 1с, но нужно проверить, все ли необходимые данные для интернет-магазина есть, озвучить чего не хватает/что изменить
- битрикс из коробки, лежит вместе с битрикс24, поэтому работать скорее всего придется на рабочем сайте
Всё остальное в тз.
Рабочий сайт https://wintal.ru/, часть нового дизайна во вложении (возможны небольшие корректировки). Дизайн на стадии отрисовки, пока он рисуется и верстается нужно выполнить работы по настройке корзины, выводу каталога услуг и товаров, настроить правильно обмен с 1с.
Желательно уложиться к началу июля.
Верстку предоставим.
Вопросы приветствуются
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