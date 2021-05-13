Переделать сайт в интернет-магазин на Битриксе

На основе текущего сайта необходимо создать интернет-магазин. Сайт на битриксе, лицензия "Бизнес".

Из особенностей проекта:

- цены привязаны к городу (4 на данный момент, будут расширяться)

- телефоны и адреса привязаны к городу

- некоторые товары это комплекты

- уже имеется выгрузка из 1с, но нужно проверить, все ли необходимые данные для интернет-магазина есть, озвучить чего не хватает/что изменить

- битрикс из коробки, лежит вместе с битрикс24, поэтому работать скорее всего придется на рабочем сайте

Всё остальное в тз.

Рабочий сайт https://wintal.ru/, часть нового дизайна во вложении (возможны небольшие корректировки). Дизайн на стадии отрисовки, пока он рисуется и верстается нужно выполнить работы по настройке корзины, выводу каталога услуг и товаров, настроить правильно обмен с 1с.

Желательно уложиться к началу июля.

Верстку предоставим.

Вопросы приветствуются