Парсинг товаров с сайта-донора

Всем доброго времени суток!

Есть Интернет-магазин косметики (сделанный на ОС 3.0), в котором планируется добавить категорию одежды, подкатегории будут по разным брендам. Также есть сайт-донор, откуда надо парсить товары.

В связи с этим необходимо (поправьте или добавьте):

1) Написать парсер.

2) Купить список прокси (чтобы не забанили IP).

3) Настроить автоматическое обновление товаров в магазине по признакам "новый товар", "наличие/отсутствие", "изменение цены" с определенной периодичностью, например, раз в один-три дня (еще не решил).

4) Поскольку цены на сайте-доноре в иностранной валюте, настроить автоматический пересчет по указанной мною формуле до загрузки цены в магазин (автоматический перевод в гривну уже настроен).

5) Поскольку сайт-донор англоязычный, настроить автоматический перевод на украинский/русский язык (сайт магазина двуязычный).

6) Важно! Поскольку речь идет об одежде, то один и тот же предмет продается в разных размерах. При парсинге товаров надо, чтобы один товар в каталоге магазина оформлялся одной товарной карточкой с возможностью выбора размера, а не несколькими карточками по количеству размеров товара.

Всю дополнительную информацию предоставлю в личной переписке после ознакомления с вашими предварительными предложениями, в том числе, и по цене. Жду предложений и вопросов.