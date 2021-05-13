Задача: Сверстать и установить на тестовый поддомен (можно на своём, можно создать на нашем хостинге) новую версию сайта https://altadiler.ru/ После завершения работ, тестирования и принятия заказчиком сайта - перенести новый дизайн на основной ...
Парсинг товаров с сайта-донора
Всем доброго времени суток!
Есть Интернет-магазин косметики (сделанный на ОС 3.0), в котором планируется добавить категорию одежды, подкатегории будут по разным брендам. Также есть сайт-донор, откуда надо парсить товары.
В связи с этим необходимо (поправьте или добавьте):
1) Написать парсер.
2) Купить список прокси (чтобы не забанили IP).
3) Настроить автоматическое обновление товаров в магазине по признакам "новый товар", "наличие/отсутствие", "изменение цены" с определенной периодичностью, например, раз в один-три дня (еще не решил).
4) Поскольку цены на сайте-доноре в иностранной валюте, настроить автоматический пересчет по указанной мною формуле до загрузки цены в магазин (автоматический перевод в гривну уже настроен).
5) Поскольку сайт-донор англоязычный, настроить автоматический перевод на украинский/русский язык (сайт магазина двуязычный).
6) Важно! Поскольку речь идет об одежде, то один и тот же предмет продается в разных размерах. При парсинге товаров надо, чтобы один товар в каталоге магазина оформлялся одной товарной карточкой с возможностью выбора размера, а не несколькими карточками по количеству размеров товара.
Всю дополнительную информацию предоставлю в личной переписке после ознакомления с вашими предварительными предложениями, в том числе, и по цене. Жду предложений и вопросов.
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