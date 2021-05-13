Здравствуйте. Пишите у кого есть опыт работы с данным фреймворком и кто сможем помочь.
Нужен программист yii2, доработать проект
Имеется проект http://novocards.kz/ требуются доработки. Условия: заключаем договор, оплата поэтапная. Каждый этап принимается после комита на bitbacket. Бюджет не окончательный.
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