Реализовать верстку сайта и установку на Wordpress

Задача: Сверстать и установить на тестовый поддомен (можно на своём, можно создать на нашем хостинге) новую версию сайта https://altadiler.ru/

После завершения работ, тестирования и принятия заказчиком сайта - перенести новый дизайн на основной домен.

Исходники ПК: https://www.figma.com/proto/bL82qqzmnLp0SZQCK5dpSp/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80?node-id=1%3A2&viewport=676%2C215%2C0.07675457000732422&scaling=scale-down-width

Исходники Мобайл: https://www.figma.com/proto/bL82qqzmnLp0SZQCK5dpSp/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80?node-id=415%3A5304&viewport=1042%2C2315%2C0.3961373269557953&scaling=scale-down

Техническое задание: https://docs.google.com/document/d/1UnQxbJygjG28-rcI_I3NwPoPkwOhE5_5b6B2MfdKtkk/edit