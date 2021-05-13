Задача: Сверстать и установить на тестовый поддомен (можно на своём, можно создать на нашем хостинге) новую версию сайта https://altadiler.ru/ После завершения работ, тестирования и принятия заказчиком сайта - перенести новый дизайн на основной ...
Ищем Python-разработчика
Нужно доработать 4 парсера написанные на Python и Selenium, внедрив в них многопоточность, перебор проксей и антикапчу.
Заявки фрилансеров
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