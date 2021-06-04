Объединить бэкэнд и фронтенд

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  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка126 просмотров

Объединить бэкэнд и фронтенд

4 года назад
Mermaide
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Rockdukan
Игорь 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$15
1 день
Escrow
Отличный исполнитель. Рекомендую!
Работаем не первый раз, Александр прекрасный заказчик. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Rockdukan
Игорь 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад