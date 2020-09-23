Веб-программирование | Back-End Developer
Основное направление:
- разработка backend'а сайтов на веб-фреймворке Django или CMS Wagtail.
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$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
- Сайт для центра логопедии и коррекции речи.90 просмотров
- Простой сайт портфолио85 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
3 года назад
Отличный исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
Работаем не первый раз, Александр прекрасный заказчик. Всем рекомендую!
$10
10 баллов
3 года назад
Отличная работа. Рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничаем уже по второй задаче. Рекомендую.
$12
10 баллов
3 года назад
Шикарный исполнитель. Все идеально выполнил, раньше сроков. Работа на высоте! Рекомендую.
Ответный отзыв
Информация для выполнения работы была предоставлена в полном объёме. Приятный в общении. Всегда на связи, если вдруг понадобятся уточнения. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
$5
10 баллов
3 года назад
Всё что было нужно, исполнитель сделал быстро и качественно.
Ответный отзыв
Информация для выполнения работы была предоставлена в полном объёме. Приятный в общении. Всегда на связи, если вдруг понадобятся уточнения. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
$5
10 баллов
3 года назад
Отличная работа! Всё сделано быстро и как мне было нужно.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четко сформулированная задача, если возникнут вопросы, то всегда на связи. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.