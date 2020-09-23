Rockdukan

Игорь Rockdukan

 
34 годаРоссия/Волгоград
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Веб-программирование | Back-End Developer

Основное направление:

- разработка backend'а сайтов на веб-фреймворке Django или CMS Wagtail.

Django
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
6
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Mermaide
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Объединить бэкэнд и фронтенд
Отличный исполнитель. Рекомендую!
Работаем не первый раз, Александр прекрасный заказчик. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Mermaide
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Сверстать личный кабинет джанго
Отличная работа. Рекомендую!
Сотрудничаем уже по второй задаче. Рекомендую.
Ответный отзыв
Mermaide
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$12
10 баллов
3 года назад
Сверстать шаблон для дальнейшей работы
Шикарный исполнитель. Все идеально выполнил, раньше сроков. Работа на высоте! Рекомендую.
Информация для выполнения работы была предоставлена в полном объёме. Приятный в общении. Всегда на связи, если вдруг понадобятся уточнения. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Rico
Олег 
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Сделать несколько файлов (12) в формате fb2 и залить на сайт
Всё что было нужно, исполнитель сделал быстро и качественно.
Информация для выполнения работы была предоставлена в полном объёме. Приятный в общении. Всегда на связи, если вдруг понадобятся уточнения. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Rico
Олег 
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Сделать несколько файлов в формате fb2 и перезалить их на сайт
Отличная работа! Всё сделано быстро и как мне было нужно.
Хороший заказчик. Четко сформулированная задача, если возникнут вопросы, то всегда на связи. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв