Доработка телеграм бота на самописном PHP движке

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка1041 просмотр

Необходимо доработать telegram-bot по продажам мобильных / серверных proxy.

Проект на 85% выполнен. В связи с личными проблемами программиста, требуется специалист на которого Перенесу весь проект.

Движок telegram-бота написан полностью с нуля.

Управление в Веб админ панель

Требуется специалист по vue

Требование к исполнителю.

- Оперативная связь

- Пунктуальность

- Качества перфекциониста

- Знание PHP на отлично.

- Опыт разработки телеграм ботов не менее 1 года

- Интересует а долгосрочное сотрудничество.

- Единоразовое выполнение работы и оплата не интересует.

PHPVue.js
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AVposting
Вартан 
38 лет
4 года в сервисе
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Константин
 
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