Parser, Grabber, Парсер, граббер, скрипт, паук zarplata.ru

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Цель: собрать данные в CSV.

Доступ платный покупаем + вакансии.

Можно по API, но я не подскажу как там авторизоваться.

https://api.zp.ru/v1/

https://ru.stackoverflow.com/questions/765178/Как-парсить-вакансии-с-api-Зарплата-ру-в-r

Обязательна реализация настраиваемой многопоточности и работы с Proxy

Предлагайте конкретику с цифрами стоимость, за что, сроки, или работу за выгруженный объём

4 года назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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