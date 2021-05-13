Помощь в настройке getresponse

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Закрытнет заявок530 просмотров

Дано

ТЗ

надо сделать лендинги, рассылки, прикрутить чат бот 

getresponse подключен к WP

Как это должно работать уже описано (первоначальная воронка создана).

Ищу помощь технически реализовать и показать как это делается.

Спасибо

WordPress
4 года назад
NadenoK
41 год
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров