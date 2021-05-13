Отредактировать текст в вордпресс

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Закрыт2 заявки273 просмотра

Нужно привести текст к единому стилю, выровнять.

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