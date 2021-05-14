Необходимо доработать telegram-bot по продажам мобильных / серверных proxy. Проект на 85% выполнен. В связи с личными проблемами программиста, требуется специалист на которого Перенесу весь проект. Движок telegram-бота написан полностью с ...
Доработать telegram bot
Есть работающий telegram bot.
Необходимо:
1. Синхронизация с яндекс кассой. Нужно посмотреть код, тк в нем наверно есть ошибка. (поправить что то в коде возможно api) . Проблема в том, что выделили новый магазин его привязали, но на моменте оплаты картой вносятся данные карты и далее должно быть подтверждение операции, но яндекс выбрасывает обратно в бота. Help desk кассы сообщил, что с их стороны проблем нет. Проблема на стороне бота.
2. Синхронизация с битриксом новым (изменить ссылку на другой битрикс). Переезжали с одного портала битрикс на другой. Тут предполагаю нужно поменять ссылку портала и наименование почты и пароля, по которой бот ходит в битрикс
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