Доработать telegram bot

Есть работающий telegram bot.

Необходимо:

1. Синхронизация с яндекс кассой. Нужно посмотреть код, тк в нем наверно есть ошибка. (поправить что то в коде возможно api) . Проблема в том, что выделили новый магазин его привязали, но на моменте оплаты картой вносятся данные карты и далее должно быть подтверждение операции, но яндекс выбрасывает обратно в бота. Help desk кассы сообщил, что с их стороны проблем нет. Проблема на стороне бота.

2. Синхронизация с битриксом новым (изменить ссылку на другой битрикс). Переезжали с одного портала битрикс на другой. Тут предполагаю нужно поменять ссылку портала и наименование почты и пароля, по которой бот ходит в битрикс