Требуется допилить существующее React приложение

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Закрыт5 заявок586 просмотров

Требуется допилить существующее React приложение: вызвать AWS API из React приложения в существующем проекте. Задание разовое ( но будут еще)

Желающим скину проект, вы посмотрите, оцените, договоримся об оплате. Делов там для тех кто знает реакт на пару часов, собственно мне надо чтобы мне просто указали как это надо делать. Я сам бек-енд программист, реакт знаю плохо, но в самом проекте уже есть вызов такого же АПИ, надо по сути продублировать код и немного допилить

Обязательные требования

React/redux, хуки, понимание AWS: как дернуть AppSync API через либу Amplfy из реакт приложения.

4 года назад
akunamatataa
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