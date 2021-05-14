Требуется сделать сайт на wordpress по ТЗ

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок542 просмотра

Требуется сделать сайт на wordpress по ТЗ

Подробное ТЗ прилагаю

Важный момент, сайт будет с поддоменами 3го уровня, без создания реальных доменов 3го уровня.

Более подробно объясню в личной переписке

в заявке указывайте стоимость и сроки

WordPress
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tevik
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