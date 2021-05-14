Создание чат-бота на платформе Smartsender

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки567 просмотров

Есть проект по продвижению онлайн-курса по психологии.

Необходимо сделать:

2. Сделать 1 чат-бот с 2мя посадочными страницами и 1им сообщением.

4 года назад
guest_16209833149601
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