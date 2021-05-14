Необходимо доработать telegram-bot по продажам мобильных / серверных proxy. Проект на 85% выполнен. В связи с личными проблемами программиста, требуется специалист на которого Перенесу весь проект. Движок telegram-бота написан полностью с ...
Доработать проект и вести его в дальнейшем
Здравствуйте Юрий!
У меня есть проект https://piffpaff.me/ - он на стадии запуска.
Написан на Laravel
Программист который его делал ушел на постоянную работу и не мохет его завершить и в дальнейшем дорабатывать.
Код нашего проекта можно посмотреть на гит в приватном репозитории gitlab https://gitlab.com/Vargo/contract
ТЗ к текущими правками к проекту
https://docs.google.com/document/d/1cCnmavGPsNzM1CWA3s7H5d_k7mD4aDdz7AXok0JbUuk/edit
Вопрос - Вы можете доработать проект и если все гуд, дальше быть с нами?
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