Программист для проекта PHP (Laravel)

Здравствуйте Игорь!

У меня есть проект https://piffpaff.me/ - он на стадии запуска.

Написан на Laravel

Программист который его делал ушел на постоянную работу и не мохет его завершить и в дальнейшем дорабатывать.

Код нашего проекта можно посмотреть на гит в приватном репозитории gitlab https://gitlab.com/Vargo/contract

ТЗ к текущими правками к проекту

https://docs.google.com/document/d/1cCnmavGPsNzM1CWA3s7H5d_k7mD4aDdz7AXok0JbUuk/edit

Вопрос - Вы можете доработать проект и если все гуд, дальше быть с нами?