Требуется допилить существующее React приложение: вызвать AWS API из React приложения в существующем проекте. Задание разовое ( но будут еще) Желающим скину проект, вы посмотрите, оцените, договоримся об оплате. Делов там для тех кто ...
Нужна помощь по сайту на Yii
Разнообразные задачи по сайту.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Есть проект по продвижению онлайн-курса по психологии. Необходимо сделать: 2. Сделать 1 чат-бот с 2мя посадочными страницами и 1им сообщением.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $250
Требуется сделать сайт на wordpress по ТЗ Подробное ТЗ прилагаю Важный момент, сайт будет с поддоменами 3го уровня, без создания реальных доменов 3го уровня. Более подробно объясню в ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
- $260
Общее описание Нужно доработать существующий сайт, убрать лишние страницы, и доработка карточки товара. Добавление полей. Полное описание задачи направлю в переписке. Так же нужно реализовать функционал парсинга. Так же описание направлю в переписке.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть работающий telegram bot. Необходимо: 1. Синхронизация с яндекс кассой. Нужно посмотреть код, тк в нем наверно есть ошибка. (поправить что то в коде возможно api) . Проблема в том, что ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно привести текст к единому стилю, выровнять. https://roadreg.ru/Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо установить Abstract Retrieval API в электронную библиотеку, который будет отображать аннотации.Аннотации Scopus для выбранных документов, включая ссылки на различные ресурсы, связанные с аннотацией(профили авторов и организаций). Срочно.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад