Программист для проекта PHP (Laravel)

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Закрыт5 заявок1032 просмотра

           Здравствуйте!

У меня есть проект https://piffpaff.me- он на стадии запуска.

Написан на Laravel

Программист который его делал ушел на постоянную работу и не может его завершить и в дальнейшем дорабатывать.

Код нашего проекта можно посмотреть на гит в приватном репозитории gitlab https://gitlab.com/Vargo/contract

ТЗ к текущими правками к проекту

https://docs.google.com/document/d/1cCnmavGPsNzM1CWA3s7H5d_k7mD4aDdz7AXok0JbUuk/edit

Задача -  доработать проект и если все гуд, дальше поддерживать проект

LaravelPHP
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