Фронт-часть приложения на laravel. Требования: CSS, HTML5, JS, JQuery, Blade (Laravel) Срочно нужен Фронтед разразботчик для доработки проекта
Программист для проекта PHP (Laravel)
Здравствуйте!
У меня есть проект https://piffpaff.me- он на стадии запуска.
Написан на Laravel
Программист который его делал ушел на постоянную работу и не может его завершить и в дальнейшем дорабатывать.
Код нашего проекта можно посмотреть на гит в приватном репозитории gitlab https://gitlab.com/Vargo/contract
ТЗ к текущими правками к проекту
https://docs.google.com/document/d/1cCnmavGPsNzM1CWA3s7H5d_k7mD4aDdz7AXok0JbUuk/edit
Задача - доработать проект и если все гуд, дальше поддерживать проект
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