Фронт-часть приложения на laravel. Требования: CSS, HTML5, JS, JQuery,

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Закрыт4 заявки749 просмотров

Фронт-часть приложения на laravel. Требования: CSS, HTML5, JS, JQuery, Blade (Laravel)

Срочно нужен Фронтед разразботчик для доработки проекта

CSSHTMLJavaScriptjQueryLaravel
4 года назад
KovalMariya
Мария 
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3 года назад

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