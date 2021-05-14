Здравствуйте Ефим! Такая работа на постоянке интересна https://odintsovo.hh.ru/vacancy/43418447 ?
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
4 года назад
Фронт-часть приложения на laravel. Требования: CSS, HTML5, JS, JQuery, Blade (Laravel)
Срочно нужен Фронтед разразботчик для доработки проекта
Здравствуйте Ефим! Такая работа на постоянке интересна https://odintsovo.hh.ru/vacancy/43418447 ?
Разнообразные задачи по сайту.
Требуется допилить существующее React приложение: вызвать AWS API из React приложения в существующем проекте. Задание разовое ( но будут еще) Желающим скину проект, вы посмотрите, оцените, договоримся об оплате. Делов там для тех кто ...
Требуется сделать сайт на wordpress по ТЗ Подробное ТЗ прилагаю Важный момент, сайт будет с поддоменами 3го уровня, без создания реальных доменов 3го уровня. Более подробно объясню в ...