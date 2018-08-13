Backend, frontend | Wordpress, PHP Frameworks | React, TypeScript
Software developer with extensive experience in working with JavaScript, React, and related cutting-edge technologies. Passionate about creating efficient and useful web applications for users. Always eager to learn about new technologies and trends in web development to stay up-to-date with the best practices.
Able to complete any web development tasks (backend and frontend)
— React, JavaScript, TypeScript
— HTML, CSS, Tailwind
— Wordpress, PHP Frameworks
— MySQL, GraphQL
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$180
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Wordpress. ACF, WPML333 просмотра
- Wordpress, ACF, Instagram API449 просмотров
- WP+Zend, Dynamic Responsive Layout692 просмотра
Отзывы заказчиков
$180
10 баллов
5 лет назад
Николай быстро понял задачу и справился с ней, задавая по ходу работы конструктивные вопросы. Это редкость.
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, все четко и по делу; своевременная оплата. Рекомендую!
$120
10 баллов
5 лет назад
Три недели искал исполнителя, два человека слилось с задачи за которую взялись. Николай, мало того, что сделал всё за день (вместо 7-ми, предложенных ранее другими исполнителями), так еще и за адекватный ценник. Надеюсь, что мы нашли общий язык и еще не раз поработаем вместе!
Ответный отзыв
Адекватный заказчик; понятная постановка задачи, все наглядно и со скриншотами; своевременный фидбек и моментальная оплата. Рекомендую!
$80
10 баллов
5 лет назад
Николай достаточно быстро решил все задачи по ТЗ без лишних слов и суеты и по приемлемой цене. Обязательно обращусь еще.
Ответный отзыв
Приятный заказчик, интересные задачи, моментальная оплата. Рекомендую!
$200
10 баллов
5 лет назад
Работал с Николаем над новым сайтом для компании, ТЗ не было, было пару мыслей только, контента также, минимум. В общем нужно было сделать то, не знаю что, но чтобы красиво и функционально) Николай всё грамотно и вежливо объяснял, показывал, рассказывал. С терпением уважением. Специалист высочайшего уровня, любые технические проблемы решались тут же, быстро и качественно. При этом ему пришлось выполнять функции контент-менеджера, и частично дизайнера) Работать одно удовольствие(даже с нулевым уровнем понимания этого дела как был у меня). Всегда на связи, терпеливо и максимально качественно. Такая работа стоит дороже. Спасибо большое за труд. Буду обращаться в дальнейшем. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, который и сам быстро влился в процесс, предоставляя последовательный список задач. Всегда на связи, моментальная оплата. Рекомендую!
$80
10 баллов
5 лет назад
С нуля сделал доску объявлений на WP, внедрил SEO-оптимизацию. Рекомендую как вдумчивого и аккуратного исполнителя!
Ответный отзыв
Адекватный и понимающий заказчик. Своевременная оплата. Сотрудничеством доволен, рекомендую!
Веб-программирование
24 отзыва
$20/час
от $20от 1 часа
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