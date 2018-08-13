N1kk0

Николай N1kk0

 
32 годаУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Backend, frontend | Wordpress, PHP Frameworks | React, TypeScript

Software developer with extensive experience in working with JavaScript, React, and related cutting-edge technologies. Passionate about creating efficient and useful web applications for users. Always eager to learn about new technologies and trends in web development to stay up-to-date with the best practices.

Able to complete any web development tasks (backend and frontend)

— React, JavaScript, TypeScript

— HTML, CSS, Tailwind

— Wordpress, PHP Frameworks

— MySQL, GraphQL

PHPJavascriptTypeScriptWordPressMySQLHTMLCSSReact
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$180
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
crutis
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$180
10 баллов
5 лет назад
Wordpress Плагин - кастомный каталог с пагинацией и фильтрами.
Николай быстро понял задачу и справился с ней, задавая по ходу работы конструктивные вопросы. Это редкость.
Адекватный заказчик, все четко и по делу; своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
madik2005
Илья 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
год назад
$120
10 баллов
5 лет назад
Внедрить возможность продажи товаров и лекций на сайт wp
Три недели искал исполнителя, два человека слилось с задачи за которую взялись. Николай, мало того, что сделал всё за день (вместо 7-ми, предложенных ранее другими исполнителями), так еще и за адекватный ценник. Надеюсь, что мы нашли общий язык и еще не раз поработаем вместе!
Адекватный заказчик; понятная постановка задачи, все наглядно и со скриншотами; своевременный фидбек и моментальная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Grosso2020
Алексей 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
10 баллов
5 лет назад
Доработка сайта Wordpress
Николай достаточно быстро решил все задачи по ТЗ без лишних слов и суеты и по приемлемой цене. Обязательно обращусь еще.
Приятный заказчик, интересные задачи, моментальная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
makmaragua
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Создайт сайт, по типу
Работал с Николаем над новым сайтом для компании, ТЗ не было, было пару мыслей только, контента также, минимум. В общем нужно было сделать то, не знаю что, но чтобы красиво и функционально) Николай всё грамотно и вежливо объяснял, показывал, рассказывал. С терпением уважением. Специалист высочайшего уровня, любые технические проблемы решались тут же, быстро и качественно. При этом ему пришлось выполнять функции контент-менеджера, и частично дизайнера) Работать одно удовольствие(даже с нулевым уровнем понимания этого дела как был у меня). Всегда на связи, терпеливо и максимально качественно. Такая работа стоит дороже. Спасибо большое за труд. Буду обращаться в дальнейшем. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик, который и сам быстро влился в процесс, предоставляя последовательный список задач. Всегда на связи, моментальная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
mukhacheff
Андрей 
39 летКипр
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
5 лет назад
Доработка сайта доски объявлений на WP (плагин AWPCP)
С нуля сделал доску объявлений на WP, внедрил SEO-оптимизацию. Рекомендую как вдумчивого и аккуратного исполнителя!
Адекватный и понимающий заказчик. Своевременная оплата. Сотрудничеством доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
Веб-программирование
24 отзыва
$20/час
от $20от 1 часа
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