Работал с Николаем над новым сайтом для компании, ТЗ не было, было пару мыслей только, контента также, минимум. В общем нужно было сделать то, не знаю что, но чтобы красиво и функционально) Николай всё грамотно и вежливо объяснял, показывал, рассказывал. С терпением уважением. Специалист высочайшего уровня, любые технические проблемы решались тут же, быстро и качественно. При этом ему пришлось выполнять функции контент-менеджера, и частично дизайнера) Работать одно удовольствие(даже с нулевым уровнем понимания этого дела как был у меня). Всегда на связи, терпеливо и максимально качественно. Такая работа стоит дороже. Спасибо большое за труд. Буду обращаться в дальнейшем. Рекомендую к сотрудничеству.