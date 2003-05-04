immrdimm

Дмитрий immrdimm

 
36 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
5 часов назад
🔥 Разработка веб-сайтов и сервисов любой сложности | Laravel, Wordpress, OpenCart

🎯 Внимание! В работе руководствуюсь принципами честности и пунктуальности.

Обожаю свою профессию и умею создавать крутые инструменты: от сайтов и сервисов, до парсеров и ботов.

👉 Основные направления

 Разработка веб-сервисов, crm, различных дашбоардов и MVP на базе фреймворка Laravel

✨ Разработка сайтов под ключ на популярных (wordpress, opencart) системах управления сайтом.

 Как проходит работа

  • Сбор требований, уточнение задачи/проекта
  • Оценка проекта
  • Разработка тех.задания (если требуется)
  • Дизайн, верстка (если требуется)
  • Программирование
  • Тестирование - функциональное и нагрузочное
  • Регистрация домена/хостинга (если требуется)
  • Публикация готового проекта
  • Размещение на проекте различных внешних сервисов (аналитика, метрика и т.п.), настройка целей
  • Подготовка инструкции по работе с сайтом
  • Передача всех реквизитов
  • Гарантийное обслуживание

💬 Где держим связь:

  • Телефон +79630390666
  • Email [email protected]
  • WhatsApp +79630390666
  • Telegram @ImMrDimm

李 А поговорить?

Предпочитаете общается голосом - не вопрос! По телефону, скайпу или просто в мессенджере, созвонимся и обсудим все вопросы и детали в режиме онлайн.

А вот несрочные вопросы лучше задавать письменно, опять же - экономим своё и чужое время, не отвлекая от действительно важных дел.

💣 Гарантия? Гарантия пожизненная!

Всё что я делаю, делаю с душой и несу ответственность за каждую строчку кода. Но иногда случаются незамеченные ранее ошибки и недоработки.

Любые баги и ошибки в моём коде устраняю бесплатно, даже через 3-5-7 лет после сдачи проекта.

#17Laravel
#60Устранение ошибок
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#793
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

gromaha
Виктор 
30 лет
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Починить сайт на Laravel
LaravelУстранение ошибок
Отличная работа. Починил сайт за 10 минут. Рекомендую
Спасибо!
Ответный отзыв
PartMars
43 года
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$30
10 баллов
3 года назад
Правки WP
WordPress
Все отлично, Дмитрий молодец!
Как и прежде всё прошло хорошо
Ответный отзыв
PartMars
43 года
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$90
10 баллов
3 года назад
Правки OpenCart
Opencart
Отличный исполнитель. На связи в оговоренное время. Все быстро и четко. Рекомендую!
Четкая задача, своевременная оплата
Ответный отзыв
guest_16292921061031
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Доработка верстки
Laravel
Работа была выполнена за кротчайшие сроки,быстро и качественно.
Быстрая приёмка, своевременная оплата. Приятная работа, двумя словами
Ответный отзыв
yuriidanylov
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$165
10 баллов
3 года назад
Доработки Laravel
Laravel
Спасибо большое. Все как всегда на высоте.
Всё в порядке, хорошо описанная задача, быстрая проверка результата
Ответный отзыв
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