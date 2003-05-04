🎯 Внимание! В работе руководствуюсь принципами честности и пунктуальности.
Обожаю свою профессию и умею создавать крутые инструменты: от сайтов и сервисов, до парсеров и ботов.
👉 Основные направления
Разработка веб-сервисов, crm, различных дашбоардов и MVP на базе фреймворка Laravel
✨ Разработка сайтов под ключ на популярных (wordpress, opencart) системах управления сайтом.
Как проходит работа
- Сбор требований, уточнение задачи/проекта
- Оценка проекта
- Разработка тех.задания (если требуется)
- Дизайн, верстка (если требуется)
- Программирование
- Тестирование - функциональное и нагрузочное
- Регистрация домена/хостинга (если требуется)
- Публикация готового проекта
- Размещение на проекте различных внешних сервисов (аналитика, метрика и т.п.), настройка целей
- Подготовка инструкции по работе с сайтом
- Передача всех реквизитов
- Гарантийное обслуживание
💬 Где держим связь:
- Телефон +79630390666
- Email [email protected]
- WhatsApp +79630390666
- Telegram @ImMrDimm
李 А поговорить?
Предпочитаете общается голосом - не вопрос! По телефону, скайпу или просто в мессенджере, созвонимся и обсудим все вопросы и детали в режиме онлайн.
А вот несрочные вопросы лучше задавать письменно, опять же - экономим своё и чужое время, не отвлекая от действительно важных дел.
💣 Гарантия? Гарантия пожизненная!
Всё что я делаю, делаю с душой и несу ответственность за каждую строчку кода. Но иногда случаются незамеченные ранее ошибки и недоработки.
Любые баги и ошибки в моём коде устраняю бесплатно, даже через 3-5-7 лет после сдачи проекта.
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