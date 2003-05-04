🔥 Разработка веб-сайтов и сервисов любой сложности | Laravel, Wordpress, OpenCart

🎯 Внимание! В работе руководствуюсь принципами честности и пунктуальности.

Обожаю свою профессию и умею создавать крутые инструменты: от сайтов и сервисов, до парсеров и ботов.

👉 Основные направления

 Разработка веб-сервисов, crm, различных дашбоардов и MVP на базе фреймворка Laravel

✨ Разработка сайтов под ключ на популярных (wordpress, opencart) системах управления сайтом.

 Как проходит работа

Сбор требований, уточнение задачи/проекта

Оценка проекта

Разработка тех.задания (если требуется)

Дизайн, верстка (если требуется)

Программирование

Тестирование - функциональное и нагрузочное

Регистрация домена/хостинга (если требуется)

Публикация готового проекта

Размещение на проекте различных внешних сервисов (аналитика, метрика и т.п.), настройка целей

Подготовка инструкции по работе с сайтом

Передача всех реквизитов

Гарантийное обслуживание

💬 Где держим связь:

Телефон +79630390666

Email [email protected]

WhatsApp +79630390666

Telegram @ImMrDimm

李 А поговорить?

Предпочитаете общается голосом - не вопрос! По телефону, скайпу или просто в мессенджере, созвонимся и обсудим все вопросы и детали в режиме онлайн.

А вот несрочные вопросы лучше задавать письменно, опять же - экономим своё и чужое время, не отвлекая от действительно важных дел.

💣 Гарантия? Гарантия пожизненная!

Всё что я делаю, делаю с душой и несу ответственность за каждую строчку кода. Но иногда случаются незамеченные ранее ошибки и недоработки.

Любые баги и ошибки в моём коде устраняю бесплатно, даже через 3-5-7 лет после сдачи проекта.