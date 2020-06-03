andrey2610

Нужно сверстать готовый дизайн на лендинге. Дизайн-макет собран в Фигме. (ПК + мобилка)Перенести нужно используя zero-блоки, и там где это возможно - стандартные блоки. Сделать адаптивные версии под все 4 варианта мобилки, что предлагается в Тильде.Ссылку на ...
- $180HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Нужно сделать интеграцию нашего телеграм чата-бота, который собран в сервисе Puzzlebot, с помощью Интегромата, в базу данных в Airtable. Мы в чат-боте собираем ряд анкетных данных от юзеров. Нам нужно чтобы эти данные попадали в БД ...Системное программированиенет заявокЗакрытгод назад
Необходимо через Integromat настроить следующий бизнес-процесс: я нахожу проспект (фио+емейл) в Snov, валидирую емейл через ZeroBounce (нас не устраивает качество валидации Snov), добавляю этот проспект в amoCRM (в нужную воронку) и лист рассылки Snov.Стандартными методами ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Привет! Мы ищем технического специалиста (парт-тайм) в отдел персонализированных емейл-рассылок (b2b outreach в Великобритании). Основная задача - помощь емейл-маркетологам с доставляемостью писем в inbox с технической стороны вопроса (менеджмент доменов, ip, прохождение фильтров, аналитика кампаний). [b]Обязанности:[/b][list][*]покупка ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Мы в неделю отправляем порядка 4000 холодных писем (по верифицированным емейлам). Доставляемость 95+%. Как делали это изначально: купили домен, сделали доменную почту на Gmail, прогрели его, слали через MixMax/Snov (автоматизатор который шлет с почты будто реальный ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужно разработать приложение для FB - примитивную игру. По сути это HTML5+CSS3+JS приложение, которое работает как обычный сайт, разве что некоторые функции (такие как "поделиться", репост, подтягивание ФИО юзера и другая статистика) подтягиваются через API FB. Со ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $250
Добрый день. Есть сайт (личный кабинет), который собран на vue.js и по нему есть ряд правок, по котрым нужно внести корректирвоки в ПК и мобильную версию сайта. Где-то поехали кнопки, где-то не верные цвета, шрифты и тд. В ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
У нас на TimeWeb есть БД MySQL, нужно передавать из нее данные в amoCRM в одностороннем порядке. Нужно сделать авторизацию в amoCRM через oAuth2.0 и через API передавать данные (порядка 10 переменных). MySQL New Row -> ...Базы данных2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $200
Необходимо доработать сайт (фронтенд), который был собран на готовом наборе (шаблоне) на vue.js Нужно собрать на шаблоне несколько страниц, совместно с нашим бекендером проработать API. Итого, нужен front-end разработчик, хорошо владеющий vue.js, у которого есть опыт ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Нужно разработать кастомный интернет-магазин на Shopify с использованием языка Liquid. Напишите пожалуйста в заявке: 1. Ваш опыт работы с Shopify 2. Ваш опыт работы с Liquid 3. Стоимость часа работы 4. Примеры ваших работ Спасибо!Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $2500
В действующий проект (платформа для управления посещаемостью церквей) на полный рабочий день, на 2 ближайших месяца (проектная работа) ищем [b]Middle[/b] или [b]Senior Frontend React.js разработчик[/b] со знанием [b]английского языка. [/b] Всё устное и письменное общение происходит на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $2000
Всем привет! В высокотехнологичную компанию в UK требуется Senior FullStack разработчик, который присоединится к нашей интернациональной команде. С 2006 года мы занимаемся разработкой ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $2000
Всем привет! Наша компания шаг за шагом уже в течение пяти лет развивает свой маркетплейс 3D моделей: с текущей командой мы доросли до трех сотен криэйторов и до семи миллионов посетителей. ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $9000
Требуется доработать аутстафинг платформу в соответствии с ТЗ. Ищем разработчика уровня уверенный Middle или Senior. Оплата $100-140 в день в зависимости от уровня компетенций. Текущее ТЗ рассчитано примерно на 3 месяца. Всё устное и письменное общение происходит ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
- $1500
[table]В действующий проект (платформа для стриминга видео-трансляций) на полный рабочий день требуется Middle React Native или Flutter разработчик со знанием английского языка. С хорошими знаниями React Native или Flutter , опыт разработки мобильных приложений под платформы ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $3000
Привет! В действующий стартап требуется React разработчик на 3 месяц. Крепкий Middle либо Senior. Команда проекта общается на английском языке. Повседневного разговорного уровня будет достаточно. Требования к кандидатам: - Total of 4+ years of experience as a React ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $200
Нужно сделать аудит смарт-контракта для реферальной программы. Smart-contract написан на языке Solidity, в Ethereum блокчейне. Исполнителю предоставим исходник контратка в формате .sol и тз по которому разрабатывался контракт. Нужно будет проверить правильность логики, расчетов, начислений. В заявке напишите свой опыт ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $2000
В digital-агентство ищем blockchain разработчиков, для разработки смарт-контрактов на Ethereum, TRON. Наша специализация разработка блокчейн решений для клиентов со всего мира. Работа предполагается проектная, однако, длительные перерывы между проектами отсутствует. Имеется очередь из клиентов, ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо доработать личный кабинет, который был собран на готовом наборе (шаблоне) на vue.js Имеется работающий ЛК, однако, в используемом шаблоне необходимо изменить цвета, шрифты, иконки, расположение определенных элементов. Доработку нужно сделать по имеющемуся UI-kit и макету, который ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $200
Нужно сделать дизайн и собрать сайт на WIX. Нужен дизайнер, который умеет делать "вкусные" макеты на стандартных блоках на WIX или Tilda. У нас имеется примерная структура и тексты для сайта. Тематика: услуги по массажу. Сайт на английском языке. Ваша ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт3 года назад