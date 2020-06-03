andrey2610

Андрей Шишкин andrey2610

 
36 летРоссия/Хабаровск
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Adren
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$75
10 баллов
4 года назад
Написать парсер API Graph Facebook
Отличный и замечательный как человек и как заказчик)) Очень умный человек! Чётко ставит задачи! Всем рекомендую к сотрудничеству! Оплата во время и по факту!
Это мой второй проект для этого заказчика. Вновь более чем доволен и все рекомендую. Быстро, четко, всегда на связи. Спасибо!
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Adren
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$75
10 баллов
4 года назад
Написать скрипт, который находит профиль юзера на Facebook при заходе
Отличный и замечательный как человек и как заказчик)) Очень умный человек! Чётко ставит задачи! Всем рекомендую к сотрудничеству! Оплата во время и по факту!
Прекрасный исполнитель, всегда на связи, полная отдача себя проекту. 10/10. Демократичные цены. Буду обращаться ещё, всем рекомендую!
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FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Html-верстка сайта адаптив
Сотрудничество прошло хорошо. Моментальная проверка и оплата.
Рекомендую исполнителя, сделал все хорошо
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paliy
54 годаЧерногория
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Написать смарт-контракт на Ethereum
Отличная коммуникация, своевременная оплата, рекомендую.
Заказывали разработку смарт-контракта ERC20, все получилось ОК, работаем дальше, рекомендую исполнителя.
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vbstudio
Виталий 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$250
10 баллов
7 лет назад
Модернизация стандартного сайта (в основном базы данных)
Все отлично
Все выполнил в срок, вносил множество правок. Рассчитываем на сотрудничетсво и в дальнейшем.
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