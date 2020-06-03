andrey2610

Добрый день. Есть сайт (личный кабинет), который собран на vue.js и по нему есть ряд правок, по котрым нужно внести корректирвоки в ПК и мобильную версию сайта. Где-то поехали кнопки, где-то не верные цвета, шрифты и тд. В ...