Профессиональный опыт с 2008 года!
Имею международные cертификаты:
RHCSA (RHEL 5), Oracle certified Professional, Oracle certified Expert (Solaris 10).
Профессиональная настройка: Linux/Unix систем, apache, nginx, postfix, zfs, squid, openvpn, mysql, postgres, redis etc
обслуживание серверов mid-range, hi-end. (HP, Oracle, Dell, supermicro)
Удаление вирусов с сайта любой сложности, защита от DDOS
Опыт обслуживания, внедрения систем распределённого конфигурирования: puppet, ansible.
Обслуживание нагруженных систем различного уровня.
Знание технологий виртуализации и контейнеризации: kvm, docker, jails, solaris zones, vmware, openvz
Имеется своя система мониторинга с оповещением по смс, email, система резервного копирования. Есть профессиональный дублёр.
Лечим сайты от вирусов : linuxsc.pro/virussearch