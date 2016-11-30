lstep

Степан lstep

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Unix/Linux администратор

Профессиональный опыт с 2008 года!

Имею международные cертификаты:

RHCSA (RHEL 5), Oracle certified Professional, Oracle certified Expert (Solaris 10).

Профессиональная настройка: Linux/Unix систем, apache, nginx, postfix, zfs, squid, openvpn, mysql, postgres, redis etc

обслуживание серверов mid-range, hi-end. (HP, Oracle, Dell, supermicro)

Удаление вирусов с сайта любой сложности, защита от DDOS

Опыт обслуживания, внедрения  систем распределённого конфигурирования:  puppet, ansible.

Обслуживание нагруженных систем различного уровня.

Знание технологий виртуализации и контейнеризации: kvm, docker, jails, solaris zones, vmware, openvz

Имеется своя система мониторинга с оповещением по смс, email, система резервного копирования. Есть профессиональный дублёр.

Лечим сайты от вирусов : linuxsc.pro/virussearch

Отзывы заказчиков

Grembl
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Оптимизация сервера magento
CentOSMagentoPHPISPmanager
Хочу выразить благодарность Степану за работу. Напишу подробный отзыв, может данная информация будет для кого-то полезной. У меня затянулись поиски специалистов для оптимизации сервера под magento. Жаль, что не додумался раньше о том, что оптимизация сервера - это скорее не спецов по магенто надо искать, а специалистов по системному администрированию. Удачно нашел похожую работу у ТС в портфолио и кучу благодарных отзывов, это и склонило к выбору. Перечень проблем, которых НЕ было со Степаном, но были у других "специалистов": 1) очень большая стоимость услуг у людей, кто позиционирует себя знатоком магенто. 2) цена работы рассчитывается ОТ и ДО "посмотрим по затраченному времени" (которое не реально проконтролировать) 3) работа по шаблону с установкой типовых модулей (как пример, мне надо было сохранить платную лицензию ispmanager на сервере, а мне предлагали его удалить плюс оставить только один сайт на сервере) 4) общение перед началом работ - либо очень медленно, либо давали понять, что я трачу время "специалиста". 5) отказывались сделать краткий список выполненных работ и измененных файлов (веду документацию по всем работам, без этого не могу). По итогам работ со Степаном: Ценой и качеством работы более чем доволен. Стоимость работ оговорена заранее и не изменилась даже после тестирования некоторых модулей для оптимизации (мне показалось, что на это было затрачено немного лишнего времени). Есть гарантия на работу, дал время на потестить сервер. Без проблем сообщил краткий список выполненных работ по серверу. Плюс со Степаном просто приятно общаться. Чувствуется высокий уровень знаний и ответственности. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству.
Сергей приятный человек в общении, знает чего хочет, задачи ставит грамотно. Оплата моментальная, без каких-либо задержек и напоминаний. Сотрудничеством остался доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
6435542
Викор 
44 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Поддержка сайта.
Степан хороший специалист. Сотрудничеством доволен, поддержка производится вовремя и без проблем. Рекомендую как профессионала своего дела.
Заказчик порядочен, приятен в общении, своевременная оплата. Приятное сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
andrey2610
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$65
10 баллов
8 лет назад
Поставить сайт на сервер (Python)
ApacheCentOSDjangoGitNginxPostgreSQLPython
Работа заключалась в размещении на городском сервере государственного сайта, написанного на языке программирования Питон. Рекомендую исполнителя, все сделано на высшем уровне, никаких нареканий и претензий нет, все очень быстро и качественно, будем работать дальше.
Было предоставлено подробное ТЗ, оплата в тот же день, после выполнения. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Legion726
32 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Оптимизировать сервер под magento
CentOSMagentoISPmanager
Быстро выполнил, рекомендую. Все в срок и цену не повышал во время работы.
Данил приятный в общении заказчик. Очень быстрая оплата.
Ответный отзыв
klez40
Женя 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Настройка Amazon S3 + Cloudfront.
Отличный специалист и хороший человек! Рекомендую! Спасибо!
Интересный проект. Порядочный заказчик!
Ответный отзыв
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Системное администрирование
43 отзыва
$20/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга