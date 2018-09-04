Добрый день! Требуется либо копирайт либо рерайт текстов. Каждый текст в среднем 300-700 символов, я не даю исходники, вам придется искать самостоятельно. Покажу только 2-3 примера. ...
- Копирайтинг18 заявокЗакрыт4 года назад
Привет! Нужно нарисовать такие баннеры - 3 - 6 штук. Цену предлагайте за 1 баннер. Спасибо.Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте! Есть такая болванка https://ns20.prostdomen.com/test/primer.php Нужно сделать так, что бы по клику на кнопку (БЕЗ редиректов/перезагрузки страницы) срабатывал данный код: https://pastebin.com/XHitshR7HTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $60
Здравствуйте! Есть лендинг (смотреть весь функционал с ОС Андроид, браузер Хром последняя 74 версия.) http://bit.ly/2Hlvqws Что нужно сделать: 1. Слить лендинг. 2. Разобраться в функционале. 3. Запилить этот функционал у меня на ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Можно сверстать лендинг Нужна адаптация + модальное окно.Завершен6 лет назад
Здравствуйте! Можно сверстать лендинг Нужна адаптация + модальное окно.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Есть необходимость установить поп окошко на моб версию сайта, при клике на которое, либо клик на крестик (закрытие окна) происходил клик в таргет бланк, а текущая страница обновилась в фоновом режиме сам пример поп ...Завершен6 лет назад
Здравствуйте! Есть лендинг - https://mycassshdomain.com/ Что требуется сделать: 1. решение определения языка браузера посредством php и вывод заранее подготовленного текста в данную область http://joxi.ru/12ME9D6fllX0n2.jpg, сейчас реализовано все через JS, что не очень толково - ...Завершен6 лет назад
- $10
Здравствуйте! Есть лендинг, нужно выводить в зависимости от языка браузера либо с помощью переменных, которые я могу выводить в браузерной строке ( ?language=fr/de/it ) переведенный текст заранее подготовленный мною. Тут должен выводиться в итоге текст http://joxi.ru/GrqZ7LptQpK7bm ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1500
Здравствуйте! Задача не из простых, есть пример работы приложений - казино (под ру рынок) , в которых для модераторов Apple и по другим критериям, показывается реальное приложение, для остальных - подгружается сайт и выводится сайт ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, нужно написать подобный софт. Есть у меня 20-50 аккаунтов телеграма, аккаунты - боты, они подписаны на мой канал, в канал я кидаю ссылки на группы, в которые должны вступить боты ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужно что то похожее уникальное запилить https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B-rox-casino/id1361174017?mt=8 https://itunes.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/id1336044492?mt=8 Размер картинок: 1024х1024Баннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте! Нужно создать видеоролик с презентацией данного проекта https://www.quarkchain.io/ Что то из примеров https://www.youtube.com/watch?v=gy5MXjpbltE https://twitter.com/CdricH5/status/993987290232950784 Сроки достаточно сжатые. 1 деньВидеомонтаж7 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, требуется реверс IOS приложений с последующим описанием всего функционала приложений, что как работает, что с чем взаимодействует - для дальнейшего написания похожего приложения.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Есть такая картинка http://www.gogetnews.info/uploads/posts/2016-04/1461312455_mstitel.jpg Нужно, убрать девушку и подогнать головы этих людей http://joxi.ru/EA4WBkosD1X3P2 под персонажей. На щит нанести логотип https://www.tomocoin.io/img/logo.svgИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Есть сайт к которому нет никакого доступа (ни фтп ни панельки управления) http://pressroomvip.online/ с которого весь контент - (картинки, текст) нужно перенести на сайт http://hotnewstoday.online/ (к этому сайту соответственно есть фулл доступ)Завершен7 лет назад
Добрый день! Нужно изучить систему трекинга https://keitarotds.ru/ и интеграцию с лендингами, настройка постбека/конверсий + немного костылейЗавершен7 лет назад
Здравствуйте! Требуется грамотный подход к прикрутке сервиса onesignal-staging.pw либо sendpulse.com/push Что требуется: прикрутить сервис к сайту, прикрутить систему статистики установок, через "костыли".Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
Здравствуйте! Собственно нужна грамотная правка шаблона под мобильные устройства - телефоны + планшеты. Ситуация сейчас такая ссылка на шаблон Что требуется: 1) Грамотная верстка под мобильные устройства ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте! Нужно реверснуть приложение для Android как примеры: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.volcslots.playstarf https://play.google.com/store/apps/details?id=sl.vegsuperslotis Возможно присутствует обфускация, возможно ручная, а не скриптами. Нужно полностью вскрыть APK, разобрать по полочкам, как ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт8 лет назад