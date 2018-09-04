Добрый день! Есть сайт к которому нет никакого доступа (ни фтп ни панельки управления) http://pressroomvip.online/ с которого весь контент - (картинки, текст) нужно перенести на сайт http://hotnewstoday.online/ (к этому сайту соответственно есть фулл доступ)