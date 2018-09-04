klez40

Женя klez40

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Копирайт/рерайт англ язык (девушка)

    Добрый день! Требуется либо копирайт либо рерайт текстов.  Каждый текст в среднем 300-700 символов, я не даю исходники, вам придется искать самостоятельно. Покажу только 2-3 примера. ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать баннеры

    Привет! Нужно нарисовать такие баннеры - 3 - 6 штук. Цену предлагайте за 1 баннер. Спасибо.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Скопировать лендинг и весь функционал.

    $60

    Здравствуйте! Есть лендинг (смотреть весь функционал с ОС Андроид, браузер Хром последняя 74 версия.)  http://bit.ly/2Hlvqws   Что нужно сделать: 1. Слить лендинг. 2. Разобраться в функционале. 3. Запилить этот функционал у меня на ...

    AndroidJavaScriptPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка

    Здравствуйте!  Можно сверстать лендинг  Нужна адаптация + модальное окно.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужен грамотный верстальщик

    Здравствуйте! Есть необходимость установить поп окошко на моб версию сайта, при клике на которое,  либо клик на крестик (закрытие окна) происходил клик в таргет бланк, а текущая страница обновилась в фоновом режиме сам пример поп ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Правка лендинга + кодинг на php.

    Здравствуйте! Есть лендинг - https://mycassshdomain.com/ Что требуется сделать: 1. решение определения языка браузера посредством php и вывод заранее подготовленного текста в данную область http://joxi.ru/12ME9D6fllX0n2.jpg, сейчас реализовано все через JS, что не очень толково - ...

    JavaScriptPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Правка бага

    $10

    Здравствуйте! Есть лендинг,  нужно выводить в зависимости от языка браузера либо с помощью переменных, которые я могу выводить в браузерной строке ( ?language=fr/de/it ) переведенный текст заранее подготовленный мною.  Тут должен выводиться в итоге текст http://joxi.ru/GrqZ7LptQpK7bm ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется разработка IOS приложения

    $1500

    Здравствуйте! Задача не из простых, есть пример работы приложений - казино (под ру рынок) , в которых для модераторов Apple и по другим критериям, показывается реальное приложение, для остальных - подгружается сайт и выводится сайт ...

    iOS
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн иконки + 4 картинки

    Добрый день! Нужно что то похожее уникальное запилить  https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B-rox-casino/id1361174017?mt=8 https://itunes.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/id1336044492?mt=8 Размер картинок: 1024х1024

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Ролик - презентация

    Здравствуйте! Нужно создать видеоролик с презентацией данного проекта https://www.quarkchain.io/ Что то из примеров https://www.youtube.com/watch?v=gy5MXjpbltE https://twitter.com/CdricH5/status/993987290232950784 Сроки достаточно сжатые. 1 день

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Реверс IOS приложений.

    Здравствуйте, требуется реверс IOS приложений с последующим описанием всего функционала приложений, что как работает, что с чем взаимодействует - для дальнейшего написания похожего приложения.

    iOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Работа с графикой - подгон реальных фото под мульт героев.

    Здравствуйте! Есть такая картинка http://www.gogetnews.info/uploads/posts/2016-04/1461312455_mstitel.jpg Нужно, убрать девушку и подогнать головы этих людей http://joxi.ru/EA4WBkosD1X3P2 под персонажей. На щит нанести логотип https://www.tomocoin.io/img/logo.svg

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Перенести весь контент с сайта WP на другой сайт на WP

    Добрый день! Есть сайт  к которому нет никакого доступа (ни фтп ни панельки управления) http://pressroomvip.online/ с которого весь контент - (картинки, текст) нужно перенести на сайт http://hotnewstoday.online/ (к этому сайту соответственно есть фулл доступ)

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Прикрутить к сайту сервис пуш нотификаций.

    Здравствуйте! Требуется грамотный подход к прикрутке сервиса  onesignal-staging.pw либо sendpulse.com/push Что требуется: прикрутить сервис к сайту, прикрутить систему статистики установок, через "костыли".

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правка лендинга под мобильные телефоны и планшет

    $20

    Здравствуйте! Собственно нужна грамотная правка шаблона под мобильные устройства - телефоны + планшеты. Ситуация сейчас такая ссылка на шаблон﻿ Что требуется: 1) Грамотная верстка под мобильные устройства ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Реверс Android приложений

    Здравствуйте! Нужно реверснуть приложение для Android как примеры: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.volcslots.playstarf https://play.google.com/store/apps/details?id=sl.vegsuperslotis Возможно присутствует обфускация, возможно ручная, а не скриптами. Нужно полностью вскрыть APK, разобрать по полочкам, как ...

    Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать баннеры
Отличному заказчику, сегда рад сотрудничеству!
Все отлично! Получилось даже лучше, чем я предполагал! Спасибо Дмитрий!
Ответный отзыв
kub_x
26 лет
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Верстка
Рад был поработать
Все отлично, сроки, код на высоте. Благодарю
Ответный отзыв
filenko
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов
$50
10 баллов
6 лет назад
Нужен грамотный верстальщик
Заказчиком доволен, четко поставил задание, оплату скинул сразу после окончания работы над проектом, рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично, хороший код, скорость так же хорошая. Спасибо!
Ответный отзыв
neoVictor
Виктор 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Правка лендинга + кодинг на php.
JavaScriptPHP
Быстрые деньги
Все отлично, работа выполнена быстро. Спасибо
Ответный отзыв
designjob
47 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Дизайн иконки + 4 картинки
Очень хороший заказчик
Все отлично!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов