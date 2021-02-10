Разработка веб-дизайна. Так же полиграфии.

Доброго времени суток.

Рад предложить Вам мои услуги по Веб-дизайну и полиграфии.

Любое задание довожу до слов «Отлично!» По мимо денежного вознаграждения получаю +1 к творчеству и желанию становиться еще лучше.

Что отлично Вам-то хорошо мне.

Перечень знаний таких инструментов:

Adobe Photoshop, Illustrator, Xd, nimate. CorelDRAW, Skech,Figma

Что я могу предложить Вам когда работаю над вашим заданием:

Быть на связи

Вносить правки ( Без проблем )

Сохранения-отправка задания в удобном вам формате

Подсказать, поделиться мнениям

Расчет в удобном для Вас способе

* Если-же мы с Вами по каким-то причинам не сработались или работа зашла к тупику, я без проблем верну Вам предоплату!

Контакты по которым можно со мной связаться:

skype:zxtimon

Telegram:@zxtimon

E-mail:[email protected]

Tel,Viber:+38066427919-шесть