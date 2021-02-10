ZXTimon

Дмитрий Кириченко ZXTimon

 
37 летУкраина/Черкассы
13 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Разработка веб-дизайна. Так же полиграфии.

Доброго времени суток.

Рад предложить Вам мои услуги по Веб-дизайну и полиграфии.

Любое задание довожу до слов «Отлично!» По мимо денежного вознаграждения получаю +1 к творчеству и желанию становиться еще лучше.

Что отлично Вам-то хорошо мне.

Перечень знаний таких инструментов:

Adobe Photoshop, Illustrator, Xd, nimate. CorelDRAW, Skech,Figma

Что я могу предложить Вам когда работаю над вашим заданием:

  • Быть на связи
  • Вносить правки ( Без проблем )
  • Сохранения-отправка задания в удобном вам формате
  • Подсказать, поделиться мнениям
  • Расчет в удобном для Вас способе
* Предоплату за задания в большинство случаев не требую, при условии, что Вы уверены в себе и знаете, что хотите получить в окончательном результате.

* Если-же мы с Вами по каким-то причинам не сработались или работа зашла к тупику, я без проблем верну Вам предоплату!

Контакты по которым можно со мной связаться:

skype:zxtimon

Telegram:@zxtimon

E-mail:[email protected]

Tel,Viber:+38066427919-шесть

FigmaCorelDRAWIllustratorPhotoshop
недостаточно оценок
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$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
pablo102
Павел 
32 годаЭстония
4 года в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
2 года назад
Логотип и баннер
Отличный специалист, рекомендую!
Все отлично! Всегда рад творчеству!
Ответный отзыв
Jucas
40 летЛитва
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
2 года назад
Создание GIF баннера
Не вероятно приятное ощущение от работы с Дмитрием. Все было на высоте и то что мне было нужно: - Креативно - в указанные сроки (я чуть чуть тормозил с подтверждением) - всегда на связи Спасибо и мы точно вернемся к ВАМ
Спасибо, Андрюс. Всегда рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
Ofitserov
Владимир 
36 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$6
10 баллов
3 года назад
Добавить текст (инфографику) и лого на фото
Все отлично! Буду обращаться еще
Всегда рад помочь, Владимир.
Ответный отзыв
acidhead
42 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
год назад
$27
10 баллов
3 года назад
Разработка HTML5 баннеров
Приятно иметь дело! Всё быстро, в срок. Качество, которое могу рекомендовать. Буду ещё обращаться!
Все отлично! Четкое ТЗ, быстрая выплата. Спасибо за интересное задание. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
perevertailo
Роман 
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Профессиональная обработка фото
Задачу выполнил быстрее, чем ожидалось, учёл все пожелания, работа выполнена отлично!
Все отлично! Роман всегда на связи что не маловажно. Мои рекомендации.
Ответный отзыв
Баннеры
51 отзыв(-1)
$10/час
от $10от 1 дня
#65
Обработка фотографий
14 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#50
Дизайн сайтов
8 отзывов
$10/час
от $70от 4 дней
#337
Наружная реклама
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#69