Дмитрий Кириченко ZXTimonZXTimon
37 летУкраина/Черкассы
13 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Разработка веб-дизайна. Так же полиграфии.
Доброго времени суток.
Рад предложить Вам мои услуги по Веб-дизайну и полиграфии.
Любое задание довожу до слов «Отлично!» По мимо денежного вознаграждения получаю +1 к творчеству и желанию становиться еще лучше.
Что отлично Вам-то хорошо мне.
Перечень знаний таких инструментов:
Adobe Photoshop, Illustrator, Xd, nimate. CorelDRAW, Skech,Figma
Что я могу предложить Вам когда работаю над вашим заданием:
- Быть на связи
- Вносить правки ( Без проблем )
- Сохранения-отправка задания в удобном вам формате
- Подсказать, поделиться мнениям
- Расчет в удобном для Вас способе
* Если-же мы с Вами по каким-то причинам не сработались или работа зашла к тупику, я без проблем верну Вам предоплату!
Контакты по которым можно со мной связаться:
skype:zxtimon
Telegram:@zxtimon
E-mail:[email protected]
Tel,Viber:+38066427919-шесть
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$20
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
2 года назад
Отличный специалист, рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично! Всегда рад творчеству!
$10
10 баллов
2 года назад
Не вероятно приятное ощущение от работы с Дмитрием. Все было на высоте и то что мне было нужно: - Креативно - в указанные сроки (я чуть чуть тормозил с подтверждением) - всегда на связи Спасибо и мы точно вернемся к ВАМ
Ответный отзыв
Спасибо, Андрюс. Всегда рад сотрудничеству!
$6
10 баллов
3 года назад
Все отлично! Буду обращаться еще
Ответный отзыв
Всегда рад помочь, Владимир.
$27
10 баллов
3 года назад
Приятно иметь дело! Всё быстро, в срок. Качество, которое могу рекомендовать. Буду ещё обращаться!
Ответный отзыв
Все отлично! Четкое ТЗ, быстрая выплата. Спасибо за интересное задание. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$10
10 баллов
3 года назад
Задачу выполнил быстрее, чем ожидалось, учёл все пожелания, работа выполнена отлично!
Ответный отзыв
Все отлично! Роман всегда на связи что не маловажно. Мои рекомендации.
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51 отзыв(-1)
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