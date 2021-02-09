Профессиональная обработка фото

Обработка фотографийЗавершен8 заявок485 просмотров
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Надо удалить тиснение из фото, удалить ребёнка посередине и выровнять контрастность

3 года назад
perevertailo
Роман 
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ZXTimon
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
3 года назад
$10
2 дня
Задачу выполнил быстрее, чем ожидалось, учёл все пожелания, работа выполнена отлично!
Все отлично! Роман всегда на связи что не маловажно. Мои рекомендации.