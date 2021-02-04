Ретушь фотографии

Ищу специалиста по обработки и созданию продающих фоток для интернет магазина. Нужно сделать продающие, "СОЧНЫЕ" фотографии. За 5 фото плачу 3,5$ 1)На фото обязательно должна быть целевая аудитория (Бритва-довольный бреющийся мужчина, плойка- женщина с красивыми вьющимися волосами. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отретушировать 28 фотографий! Сделаны в студии! Немножко требуется ретушь местами!
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