Сделать "продающую" фотографию для Маркетплейса

Нужно из данной фото, во вложении, сделать продающую, чтобы "цепляла" глаз покупателя .Чтобы ее замечали из десятков похожих объявлений. Рамки нужно сделать в цвет - Золото. А в остальном , добавить инфографику и тд и тп. по желанию, самое главное, фотка должна смотреться лаконично.