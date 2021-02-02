Сделать "продающую" фотографию для Маркетплейса

Обработка фотографийЗакрыт9 заявок353 просмотра
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Нужно из данной фото, во вложении, сделать продающую, чтобы "цепляла"  глаз покупателя .Чтобы ее замечали из десятков похожих объявлений.  Рамки нужно сделать в цвет - Золото. А в остальном , добавить инфографику и тд и тп. по желанию, самое главное,  фотка должна смотреться лаконично.

3 года назад
Ronin5735
30 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад