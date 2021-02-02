Обрезка фона

$3
Обработка фотографийЗавершен29 заявок448 просмотров
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Максимально аккуратно обрезать задний фон и сделать пнг картинку.

Убрать снег и дорисовать части лафета, которые скрыты снегом.

Пнг фото для примера.

3 года назад
guest_16122700021974
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
NMarky
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
9 часов назад
3 года назад
$3
1 день
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