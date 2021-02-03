Нужно сделать сложную редакцию фото в фотошопе или другом редакторе

Обработка фотографийЗавершен32 заявки521 просмотр
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Добавить на фото радиаторы отопления. Главная задача что бы выглядело правдоподобно. подробности в лс

3 года назад
Copy_write17
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
NMarky
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
3 года назад
$5
1 день
Несмотря на сложную задачу, Маркиян выполнил заказ качественно и в разумные сроки, выдерживал все наши правки! Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Отличный заказчик, задача поставлена чётко, приятный в общении, оплата своевременная! Рекомендую!