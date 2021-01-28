Стилизация фото под 30е годы, США, замена фона

Обработка фотографийЗакрыт34 заявки783 просмотра
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Имеется фото девушки с вечеринки в стиле 30х годов США. Требуется подстановка фона. На исходном фото фон однотонный.

Идея: Вечер. На заднем плане город, улица, автомобиль, силуэты людей. Девушка приехала на вечеринку.

3 года назад
guest_16121106039293
3 года в сервисе
Был
3 года назад