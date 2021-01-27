Нужно отредактировать фотографии (8 фоток, кроме одной)) - https://www.amazon.com/i-Rocks-Extended-Wireless-Keyboard-Non-Slip/dp/B08198NDBW/Требуется везде поменять английский текст на русский и пару цифр на 4ой фотке (текст есть), подставить принт карты мира вместо чёрного принта на все коврики на фотках и улучшить конечное качество этих фоток.Принт карты мира (наиболее подходящий) можно взять отсюда:1) https://www.amazon.com/Extended-Waterproof-Foldable-Operating-Experience/dp/B07M9BRGNB/2) https://www.amazon.com/Cmhoo-Professional-Large-Computer-35-4x15-7x0-1IN/dp/B01F0XHA5E/3) https://www.amazon.com/RGB-Gaming-Mouse-Pad-Waterproof/dp/B07NP6QQ9C4) https://www.amazon.com/Extended-Mousepad-Professional-Waterproof-Anti-Slip/dp/B07VX5N7QS/Сделать нужно быстро. Если понравится качество работы, будут похожие задания.Предлагайте свою цену и сроки под заказом!